«Слуга народу» Задорожній «забув» задекларувати квартиру

За помилку в декларації нардепові загрожує кількамільйонний штраф

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації за 2020 рік народного депутата України фракції «Слуга народу» Миколи Задорожнього порушень на пів мільйона гривень.

Про це йдеться у висновку НАЗК про результати повної перевірки декларації Миколи Задорожнього за 2020 рік, інформує «Слово і діло».

Микола Задорожній не вказав вартість квартири, в якій проживає з 2014 року, пояснивши це тим, що на момент заповнення декларації не знав, скільки коштує ця квартира, а коли таки спробував внести ці дані, система НАЗК їх не внесла.

У НАЗК ці пояснення не врахували, і надали копії витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, в якому вказана вартість квартири згідно з договором купівлі-продажу – 403 тис. 647 грн.

Також нардеп не вніс у декларацію витрати за договором купівлі-продажу квартири – 173 тис. 919 грн., пояснивши це «відсутністю технічної можливості».

Окрім того, згідно з документом НАЗК, депутат неправильно вказав своє місце роботи та місце проживання усіх членів родини, а також зазначив неправильну дату народження свого сина.

Також у відомостях про тип посади вказав «посада державної служби», хоча за законом «Про державну службу» народні депутати не є держслужбовцями.

Згідно з результатами повної перевірки НАЗК, недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 583 тис. 177 грн. Ця сума перевищує сто прожиткових мінімумів, а тому НАЗК встановило ознаки адмінправопорушення за ч.4 ст. 172-6.

Нагадаємо, за внесення недостовірних відомостей у декларацію на суму на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (237,9 тис. – 1 млн 189,5 тис. грн.) передбачається покарання у вигляді штрафу 1000-2500 неоподатковуваних мінімумів (станом на зараз це еквівалент суми від 2 млн 294 тис. до 5 млн 735 тис. грн.).

Як повідомлялося раніше, нардеп від партії «Слуга народу» Микола Задорожній 4 квітня спровокував ДТП неподалік від Обухова.

36-річний Микола Задорожній був обраний до Ради в мажоритарному окрузі № 162 у Сумській області. Він є членом комітету Ради з питань бюджету.

Читайте також: