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«Наши фосфором выжигают их». Рашист хвалиться воєнними злочинами (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Наши фосфором выжигают их». Рашист хвалиться воєнними злочинами (відео) 
Країна-терористка РФ воює забороненою зброєю 
фото з відкритих джерел

Вороги погоджуються, що російське телебачення зомбує та бреше 

Вояка-рашист 488 полку, в/ч 13121 країни-терористки Росії з-під Кремінної дзвонить і розповідає батькові про те, як вони воюють в Україні забороненою зброєю та чинять воєнні злочини. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.  

Окупант каже, що армія ворогів буцімто воює з НАТО, бо «Польща хоче забрати в України Калінінград». А також окупант хвалиться звірствами, які рашисти чинять в Україні.  

«Наші фосфором ще кидають. Випалюють їх – там 4 тис. градусів», – каже ворог.

«Так, цю хуй*ю по телевізору не показують», – каже співрозмовник окупанта. 

Нагадаємо, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. 
 
 

Теги: армія відео ворог Калінінград Міноборони Польща рашист рашисти телебачення

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