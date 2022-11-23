«Наши фосфором выжигают их». Рашист хвалиться воєнними злочинами (відео) 

Вороги погоджуються, що російське телебачення зомбує та бреше

Вояка-рашист 488 полку, в/ч 13121 країни-терористки Росії з-під Кремінної дзвонить і розповідає батькові про те, як вони воюють в Україні забороненою зброєю та чинять воєнні злочини. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупант каже, що армія ворогів буцімто воює з НАТО, бо «Польща хоче забрати в України Калінінград». А також окупант хвалиться звірствами, які рашисти чинять в Україні.

«Наші фосфором ще кидають. Випалюють їх – там 4 тис. градусів», – каже ворог.

«Так, цю хуй*ю по телевізору не показують», – каже співрозмовник окупанта.

Нагадаємо, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.



