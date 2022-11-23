Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб
Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат
фото ілюстративне

У Севастополі триває підготовка операторів іранських дронів

Триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу противник завдав п'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та усього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь, у Херсонській та Запорізькій областях.

У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області, в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів.

За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та п’яти одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи, Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

Теги: росія війна Україна Генштаб окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від більшої кількості жертв врятував вчасний спуск у укриття 
Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 
Вчора, 12:35
Рашисти обстріляли пологовий будинок
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області. Загинуло немовля
Сьогодні, 05:21
Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Сьогодні, 06:30

Події в Україні

Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто
Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто
Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб
Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області. Загинуло немовля
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області. Загинуло немовля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
73K
Скандал на Хмельниччині: священники Московського патріархату накинулися на бійців ЗСУ (відео)
42K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
37K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
34K
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
32K
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса

Новини

Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту