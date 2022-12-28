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Нажахані окупанти пересуваються по Бердянську у цивільному одязі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нажахані окупанти пересуваються по Бердянську у цивільному одязі
Окупанти бояться ходити по Бердянську у військоій формі, що не привертати зайвий раз увагу до себе
фото з відкритих джерел

Місцеві активно відстежують ворога й передають дані про його пересування ЗСУ

Російським загарбникам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих російських солдат у Бердянську. Наразі вони офіційно вважаються зниклими безвісти, аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.

Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ. Відтак окупанти намагаються не привертати зайвий раз увагу до себе.

Нагадаємо, 13 грудня у Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога. Невідомі за допомогою тротилових шашок також підірвали опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла.

Командування окупаційних військ вводить цілодобову комендантську годину в місті Бердянськ з 30 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

Теги: окупанти росія Україна Бердянськ

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