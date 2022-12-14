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У Бердянську вибух. Окупанти заявляють, що частина міста без світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бердянську вибух. Окупанти заявляють, що частина міста без світла
фото ілюстративне

Рашисти повідомляють, що у місці працюють партизани

У тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області прогримів вибух. Окупанти повідомили про підрив трансформаторної підстанції та знеструмлення 10 тис. жителів, місцеві партизани висувають свою версію. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Гауляйтер Бердянська Олександр Сауленко заявив про так званий «теракт», який нібито вчинили «українські диверсанти».

«Понад 10 тисяч абонентів залишаються без світла у Бердянську Запорізької області після вибуху трансформаторної підстанції українськими диверсантами», – сказав Сауленко.

Тим часом у мережі повідомляють, що у Бердянську місцеві партизани залишили окупантів без світла. «Бійці українського підпілля в тимчасово окупованому Бердянську підірвали ЛЕП і підстанцію, які живили Косу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації – нещодавно мобілізовані, а також офіцерський склад.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: вибух Telegram Бердянськ військові теракт окупанти Бахмут

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