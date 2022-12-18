Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»

На окупованих територіях загарбники встановлюють свої порядки

Окупанти посилюють обмежувальні заходи на час новорічних свят

На окупованій території Запорізької області на час новорічних свят російські загарбники введуть цілодобову комендантську годину. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Так, у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

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Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

14 грудня у тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, прогримів вибух. Окупанти повідомили про підрив трансформаторної підстанції та знеструмлення 10 тис. жителів, місцеві партизани висунули свою версію.