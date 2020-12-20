Криза авіаперевезень. Відновлений рейс до Братислави вилетів з України порожнім (фото)

Попри дешеві квитки, літак вирушив до Братислави з двома пасажирами на борту

Угорська лоукост-компанія WizzAir поступово відновлює раніше скасовані авіарейси зі Львова. Так нещодавно компанія повідомила, що відновила авіарейс Львів – Ґданьск – Львів.

Також з 19 грудня діє рейс Львів-Братислава-Львів. Цікаво, що з України літак летів практично порожній. Про це повідомила mukachevo.net з посиланням на публікацію Ольги Грицини у соцмережі.

«Сьогодні зреалізувався (нарешті!) переліт авіакомпанії Wizz Air Львів-Братислава, Братислава – Львів. Авіарейси в Україну з Братислави постійно скасовували. І от – нарешті. Однак, не думайте, друзі, що це я сьогодні перша радісно увірвалася у салон літака і провела фотосесію перед початком рейсу. Ні, так виглядав салон під час польоту! Попри дешеві квитки, літак вирушив до Братислави – з двома пасажирами на борту! Абсолютно порожній! Донька кпинила з мене, що у мене «чартерний» рейс.

Мені важко навіть уявити, які збитки несе перевізник. І чомусь підсвідомо захотілося хоч чимось допомогти. І авіакомпанії, і землякам. Тож хочу прорекламувати: у вівторок, 22 грудня заплановано ще один рейс Львів-Братислава (і зворотній). Якщо комусь потрібно потрапити на свята додому – виберіть цього авіаперевізника. Підтримаймо цю авіакомпанію. Бо за таких розкладів «лоукости» – реально зникнуть з ринків. А виживуть лише дорогі перевізники. І тоді нам не літати», – зазначила Ольга Грицина.

Нагадаємо, угорський лоукостер WizzAir відкрила у міжнародному аеропорті Львова свою другу базу в Україні. У Львові постійно базуватиметься один літак авіаперевізника Airbus A320.