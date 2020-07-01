WizzAir відкрив базу в аеропорту Львова
У Львові постійно базуватиметься один літак авіаперевізника Airbus A320
Угорський лоукостер WizzAir відкрила у міжнародному аеропорті Львова свою другу базу в Україні.
Про відкриття повідомили у Львівській міській раді.
В місцевому аеропорту базуватиметься один літак авіакомпанії Airbus A320. Його 1 липня в межах офіційної церемонії зустріли на летовищі «водяною аркою».
Також авіакомпанія запустила нові напрямки зі Львова у міста Європи:
- Львів — Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;
- Львів — Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;
- Львів — Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
- Львів — Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
- Львів — Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;
- Львів — Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.
Загалом, разом із новими маршрутами, авіакомпанія Wizz Air літатиме зі Львова до 17 аеропортів світу: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.
Як повідомлялося, незабаром Wizz Air запускає нові рейси до Італії і Чехії.
Крім того, Польща сьогодні відновила авіасполучення з Україною. Вжe у першій половині дня літаки авіакомпанії Wizz Air були прийняті та відправлені до Варшави і Вроцлава.
До відома, п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.
Також сьогодні, 1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.