WizzAir відкрив базу в аеропорту Львова



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Офіційна церемонія відкриття бази авіакомпанії WizzAir у Львові, 1 липня 2020 рік Фото: Львівська міська рада

У Львові постійно базуватиметься один літак авіаперевізника Airbus A320

Угорський лоукостер WizzAir відкрила у міжнародному аеропорті Львова свою другу базу в Україні.

Про відкриття повідомили у Львівській міській раді.

В місцевому аеропорту базуватиметься один літак авіакомпанії Airbus A320. Його 1 липня в межах офіційної церемонії зустріли на летовищі «водяною аркою».

Також авіакомпанія запустила нові напрямки зі Львова у міста Європи:

Львів — Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;

Львів — Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;

Львів — Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів — Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів — Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;

Львів — Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.

Загалом, разом із новими маршрутами, авіакомпанія Wizz Air літатиме зі Львова до 17 аеропортів світу: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.

Як повідомлялося, незабаром Wizz Air запускає нові рейси до Італії і Чехії.

Крім того, Польща сьогодні відновила авіасполучення з Україною. Вжe у першій половині дня літаки авіакомпанії Wizz Air були прийняті та відправлені до Варшави і Вроцлава.

До відома, п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.

Також сьогодні, 1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.



