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    WizzAir відкрив базу в аеропорту Львова

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    Офіційна церемонія відкриття бази авіакомпанії WizzAir у Львові, 1 липня 2020 рік - WizzAir відкрив базу в аеропорту Львова
    Офіційна церемонія відкриття бази авіакомпанії WizzAir у Львові, 1 липня 2020 рік
    Фото: Львівська міська рада

    У Львові постійно базуватиметься один літак авіаперевізника Airbus A320

    Угорський лоукостер WizzAir відкрила у міжнародному аеропорті Львова свою другу базу в Україні.

    Про відкриття повідомили у Львівській міській раді.

    В місцевому аеропорту базуватиметься один літак авіакомпанії Airbus A320. Його 1 липня в межах офіційної церемонії зустріли на летовищі «водяною аркою».

    Також авіакомпанія запустила нові напрямки зі Львова у міста Європи:

    • Львів — Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;
    • Львів — Таллінн (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;
    • Львів — Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
    • Львів — Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
    • Львів — Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня;
    • Львів — Будапешт (Угорщина) щосереди та щонеділі.

    Загалом, разом із новими маршрутами, авіакомпанія Wizz Air літатиме зі Львова до 17 аеропортів світу: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн.

    Як повідомлялося, незабаром Wizz Air запускає нові рейси до Італії і Чехії.

    Крім того, Польща сьогодні відновила авіасполучення з Україною. Вжe у першій половині дня  літаки авіакомпанії Wizz Air були прийняті та відправлені до Варшави і Вроцлава.

    До відома, п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.

    Також сьогодні, 1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.


     

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