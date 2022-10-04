«Необхідно економити електроенергію». Денис Шмигаль виступив із важливою заявою

Майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України

Майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії нашої країни, тому жителям необхідно економити електроенергію та змістити її споживання на нічний час. Заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з'явилася у Telegram.

За його словами, без Запорізької АЕС, яка зараз тимчасово перебуває під контролем росіян, енергосистема України працюватиме взимку з максимальним навантаженням. Але кожний українець може допомогти зберегти енергетичну стійкість держави.

«Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо також, по можливості, своєчасно оплачувати отримані комунальні послуги», – зазначив прем'єр.

Також він додав, що економія електрики допоможе пройти зимовий період «з невеликими втратами».

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Відзначимо, що російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.