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Опалювальний сезон на Луганщині: Гайдай розповів як пережити зиму

Альона Боженко
glavcom.ua
Опалювальний сезон на Луганщині: Гайдай розповів як пережити зиму
В Луганській області не буде опалювального сезону
фото ілюстративне

Відремонтувати систему теплопостачання до зими неможливо

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки російські військові знищили інфраструктуру для цього. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією очільника області, навіть у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти.

«Я впевнений, що, на жаль, опалювальний сезон цієї зими нам не вдасться провести, особливо в тій частині Луганської області, яка десь 4,5 місяця була під постійними обстрілами. Справа в тому, що російські війська знищили там повністю всю критичну інфраструктуру. Тобто, після деокупації нам все ж таки доведеться просити людей, якщо це буде найближчим часом, щоб вони зимою не поверталися для постійного життя у великі міста», – сказав очільник області.

Пропри можливий ремонт теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.

Він зазначив, що наразі ворог завдає ударів по ТЕЦ, дамбам, а коли буде змушений під ударами українських захисників залишити територію Луганської області, то намагатиметься знищити й ті об’єкти критичної інфраструктури, які досі вціліли.

«Великі міста: опалювання неможливо взагалі запустити, тому що розбито все вщент. І навіть, якщо ми якось теоретично змогли би відновити роботу теплоелектростанцій миттєво, що майже нереально, то розвести потім всю мережу по містам не можливо», – пояснив Гайдай.

Він нагадав, що, коли проводилася евакуація, з Луганської області виїхало понад 320 тис. жителів як і з великих міст, так і з сільської місцевості.

«Загалом залишилося у містах небагато людей. Наприклад, у Сєвєродонецьку з 120 тисяч жителів міста залишилось десь до 10 тисяч, у Лисичанську – десь 15 тисяч», – сказав Гайдай.

Він констатував, що наразі евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через РФ і країни Балтії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незважаючи на зруйновану рашистами Кременчуцьку ТЕЦ, тепло в оселі мешканців міста буде подаватися.

Як відомо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Теги: ремонт евакуація ворог влада військові

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