Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як діяти, коли взимку зникне опалення: роз'яснення експертів

Альона Боженко
glavcom.ua
Як діяти, коли взимку зникне опалення: роз'яснення експертів
Що робити у разі відсутності електропостачання взимку
фото із відкритих джерел

Якщо взимку у багатоквартирному будинку не буде електропостачання, то людям буде потрібно евакуюватися

Українці мають подумати про запасний варіант евакуації на випадок, якщо у їхніх багатоквартирних будинках взимку зникне електропостачання. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час інформаційного телемарафону.

«Ризик того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, є. Обійти його сьогодні ніяк неможливо», – сказав він.

За словами Харченка, якщо мешканці приватного будинку мають можливість налагодити автономне опалення і автономне енергозабезпечення, то потрібно це зробити.

«Поставте резервний генератор. Якщо у вас газове опалення, я впевнений, що газом ви будете забезпечені, але все одно потрібна буде електрика, щоб працював газовий котел чи інший. Потурбуйтеся про те, щоб у вас все було в робочому стані: перевірте стан опалювальних мереж», – сказав він.

Харченко зауважив, якщо взимку у багатоквартирному будинку не буде електропостачання, теплозабезпечення та каналізації, то людям буде потрібно евакуюватися. 

«Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то, на жаль, маю констатувати той факт, що якщо в місті відсутнє енергозабезпечення, не працює каналізація, не працює електрика, відключилося газопостачання через знеструмлення регіону, то в цій ситуації доведеться шукати шляхи евакуації», – вважає експерт.

Жити під час зими в умовах низьких температур без енергозабезпечення, без каналізації, газо- і водопостачання неможливо, додав він.

«Якщо ви бачите, що ваш населений пункт, особливо поблизу бойових дій, не буде забезпечений опаленням та електрикою, думайте над резервним варіантом, думайте куди евакуйовуватись», – сказав Харченко.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. 

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація під час опалювального сезону.

Додамо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

Читайте також: Як українцям готуватись до «зимового сезону» війни
Теги: війна опалення населення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Платити за опалення можна вдвічі менше: у Кабміні розповіли, як українцям заощадити
Міністерка економіки розповіла, як платити за опалення вдвічі менше
11 лютого, 23:16
У Києві почнуть вимикати опалення: названа дата
У Києві почнуть вимикати опалення: названа дата
27 березня, 02:38
Ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу 
Чи зростуть ціни на опалення та газ: роз’яснення РНБО
28 травня, 17:20

Суспільство

Україну накриють сильні зливи: якою буде погода 13 вересня
Україну накриють сильні зливи: якою буде погода 13 вересня
Як діяти, коли взимку зникне опалення: роз'яснення експертів
Як діяти, коли взимку зникне опалення: роз'яснення експертів
Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині
Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині
Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися
Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
307K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
141K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
87K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
81K
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
76K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
46K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі

Новини

П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 07:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту