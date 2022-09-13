Як діяти, коли взимку зникне опалення: роз'яснення експертів

Якщо взимку у багатоквартирному будинку не буде електропостачання, то людям буде потрібно евакуюватися

Українці мають подумати про запасний варіант евакуації на випадок, якщо у їхніх багатоквартирних будинках взимку зникне електропостачання. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час інформаційного телемарафону.

«Ризик того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, є. Обійти його сьогодні ніяк неможливо», – сказав він.

За словами Харченка, якщо мешканці приватного будинку мають можливість налагодити автономне опалення і автономне енергозабезпечення, то потрібно це зробити.

«Поставте резервний генератор. Якщо у вас газове опалення, я впевнений, що газом ви будете забезпечені, але все одно потрібна буде електрика, щоб працював газовий котел чи інший. Потурбуйтеся про те, щоб у вас все було в робочому стані: перевірте стан опалювальних мереж», – сказав він.

Харченко зауважив, якщо взимку у багатоквартирному будинку не буде електропостачання, теплозабезпечення та каналізації, то людям буде потрібно евакуюватися.

«Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то, на жаль, маю констатувати той факт, що якщо в місті відсутнє енергозабезпечення, не працює каналізація, не працює електрика, відключилося газопостачання через знеструмлення регіону, то в цій ситуації доведеться шукати шляхи евакуації», – вважає експерт.

Жити під час зими в умовах низьких температур без енергозабезпечення, без каналізації, газо- і водопостачання неможливо, додав він.

«Якщо ви бачите, що ваш населений пункт, особливо поблизу бойових дій, не буде забезпечений опаленням та електрикою, думайте над резервним варіантом, думайте куди евакуйовуватись», – сказав Харченко.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів.

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація під час опалювального сезону.

Додамо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.