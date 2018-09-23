Невдало припаркувалася? У центрі Львова Mersedes «посунув» дві іномарки



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ДТП сталася на площі Данила Галицького

Дивна ДТП у Львові

У неділю в центрі Львова біля ліцею харчових технологій на площі Данила Галицького жінка-водій автомобіля Mersedes A170 на іноземній реєстрації в’їхала у запарковані машини Honda i Geely, при цьому припіднявши свій автомобіль.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що внаслідок цієї ДТП у Geely тріснуло заднє бокове вікно, ніхто з людей не постраждав.

«На водійку склали протокол за ст 124 КУпАП (була неуважною, відволіклася від керування та не дотрималася безпечного інтервалу)», - резюмує видання.

До слова, відомий футболіст влаштував ДТП у Києві після чого втік на матч і забив гол .