Відомий футболіст влаштував ДТП у Києві після чого втік на матч і забив гол (фото)



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Неприємна історія трапилася з футболістом «Олімпіка» напередодні матчу проти «Арсеналу-Київ»

Футболіст донецького «Олімпіка» Максим Дегтярьов влаштував ДТП на парковці «Ашана» на вулиці Здолбунівська у Києві. Нападник на високій швидкості не впорався з керуванням і влетів в опору, пошкодивши сусідні машини.

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Фото взяте з сайту facenews.ua

Після інциденту 25-річний луганчанин не став чекати поліції, а зняв номери з автомобіля і покинув місце події, відправившись на матч чемпіонату України проти «Арсенала-Київ».

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Фото взяте з сайту facenews.ua

«Номери, які футболіст зняв після ДТП, належать іншому автомобілю, а у технічному паспорті розбитої машини зазначений інший колір. Поліція вилучила у Дегтярьова водійське посвідчення і розбитий автомобіль. Правоохоронні органи будуть з'ясовувати, чому авто оформлено такими дивними схемами», - написав у себе на сторінці Facebook футбольний журналіст Костянтин Андріюк.

Нагадаэмо, що у матчи дев'ятого туру «Олімпік» переміг «Арсенал-Київ» з рахунком 3-1. Одін із м'ячів у ворота «канонірів» забив саме Максим Дегтярьов.

facenews.ua