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    Події в Україні

    Невідомі підпалили будинок волинської журналістки

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    <p>Невідомі намагалися вкинути у помешкання журналістки пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною</p> - Невідомі підпалили будинок волинської журналістки

    Невідомі намагалися вкинути у помешкання журналістки пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною

    Фото ілюстративне

    На думку журналістки, підпал був помстою за один з її матеріалів

    Журналістка інтернет-видання «Радар» Наталія Камишнікова заявила, що у Нововолинську Волинської області підпалили її будинок.

    Про це повідомляє видання «Радар».

    На думку самої журналістки, це було помстою за один з її матеріалів.

    «Після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розтрощили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах. Залишили на згадку дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Передали в такий демонстративний спосіб привіт за котрусь із моїх публікацій», - сказала Камишнікова.

    Журналістка самостійно погасила пожежу до приїзду рятувальників.

    За її словами, у січні вона отримала анонімну погрозу фізичної розправи, проте поліція не порушила справу.

    Після підпалу поліція порушила справу за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу.

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