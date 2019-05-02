Невідомі підпалили будинок волинської журналістки



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Невідомі намагалися вкинути у помешкання журналістки пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною Фото ілюстративне

На думку журналістки, підпал був помстою за один з її матеріалів

Журналістка інтернет-видання «Радар» Наталія Камишнікова заявила, що у Нововолинську Волинської області підпалили її будинок.

Про це повідомляє видання «Радар».

На думку самої журналістки, це було помстою за один з її матеріалів.

«Після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розтрощили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах. Залишили на згадку дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Передали в такий демонстративний спосіб привіт за котрусь із моїх публікацій», - сказала Камишнікова.

Журналістка самостійно погасила пожежу до приїзду рятувальників.

За її словами, у січні вона отримала анонімну погрозу фізичної розправи, проте поліція не порушила справу.

Після підпалу поліція порушила справу за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу.