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Нічний удар по Харкову: «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Харкову: «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото)
У результаті ворожого удару постраждав будинок купця Адама Піотровського у Харкові
фото: Ігор Терехов/Telegram

Вночі окупанти вгатили по центру Харкова

У результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова», – написав він у Telegram.

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Про жертв і постраждалих інформації від ДСНС немає.

Нагадаємо, 27 серпня близько 3 години ночі російські війська обстріляли Харків. Під ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському районі та Київському районах.

Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна Ігор Терехов

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