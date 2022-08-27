Нічний удар по Харкову: «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото)
Вночі окупанти вгатили по центру Харкова
У результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова», – написав він у Telegram.
Про жертв і постраждалих інформації від ДСНС немає.
Нагадаємо, 27 серпня близько 3 години ночі російські війська обстріляли Харків. Під ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському районі та Київському районах.
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