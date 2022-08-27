Окупанти обстріляли Кам'янку: п'ятеро загиблих

Під завалами можуть перебувати люди

Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Про це повідомляє в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

Серед загиблих виявилася завідувачка культурно-масового сектору в Кам'янській селищній раді Анастасія Боровик і двоє її дітей, 8 і 2 років.

Всього окупанти зробили шість пострілів. Під завалами можуть перебувати люди.

«Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітьми, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйнований дощенту», - повідомив Старух.

До слова, російські окупанти випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області у п'ятницю, 26 серпня. Атак зазнали п'ять громад.