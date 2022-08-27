Окупанти ракетами вдарили по центру Харкова (відео)

Жителів просять залишатися в укриттях

Вночі 27 серпня в Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Жителів просять залишатися в укриттях.

«Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста у Основ'янському районі. Попередньо без жертв та постраждалих», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також повітряна тривога спрацювала в Миколаєві.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі вже чули вибухи, в ОВА повідомили, що спрацювала система ППО.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони.

Напередодні, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.