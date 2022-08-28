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Німеччина таємно готується націоналізувати колишню «дочку» «Газпрому»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Німеччина таємно готується націоналізувати колишню «дочку» «Газпрому»
У Німеччині створили компанію для можливої націоналізації Gazprom Germania
фото: pa/dpa/dpa-ZB/Fernando Gutierrez-Juarez

Холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі

Уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення можливої націоналізації колишньої дочки «Газпрому» - компанії SEFE (Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH). Про це повідомляє Welt.

За її інформацією, дана холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі. Зазначається, що колишня дочка «Газпрому» знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

«Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», - заявила представник міністерства, слова якої наводить газета.

Видання зазначає, що керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми CMS.

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