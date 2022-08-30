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«Новини з фронту замінять відосіки»? Відомий репортер повідомив про дивне рішення влади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Новини з фронту замінять відосіки»? Відомий репортер повідомив про дивне рішення влади
Репортери, понад вісім років, намагалися донести до небайдужої частини українців, що саме відбувається на фронті
фото ілюстративне

Цивільним журналістам заборонять працювати у зоні бойових дій

Влада має намір заборонити цивільним журналістам знімати й фіксувати все, що відбувається на передовій. Про це написав військовий кореспондент Олександр Моторний на своїй сторінці у Facebook.

«Інформаційна протидія – закінчилася. Мабуть, хтось-десь, вже остаточно переміг і у роботі репортерів немає потреби. Дізнаватися, знімати й фіксувати, що відбувається на передовій, цивільним журналістам заборонили. Вочевидь, інформацію, геть замінять відосіки. З-за/з-під  столу», – йдеться в повідомленні.

Моторний зазначив, що репортери, всі понад вісім років, відколи триває війна, робили, насправді, одну лише важливу річ: намагалися донести до небайдужої частини українців, що саме відбувається на фронті.

«Тепер, вочевидь, «з метою якісної реалізації заходів стратегічних комунікацій» – буде реалізовуватись «єдіная стратегія». Тільки панове «стратєгі», не переграйте самі себе. Бо без підтримки суспільства, всі ваші «великі стратегії», не варті паперу, на якому написані», – додав журналіст.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці.
 

 

Теги: війна журналіст

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