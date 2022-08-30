«Новини з фронту замінять відосіки»? Відомий репортер повідомив про дивне рішення влади

Репортери, понад вісім років, намагалися донести до небайдужої частини українців, що саме відбувається на фронті

Цивільним журналістам заборонять працювати у зоні бойових дій

Влада має намір заборонити цивільним журналістам знімати й фіксувати все, що відбувається на передовій. Про це написав військовий кореспондент Олександр Моторний на своїй сторінці у Facebook.

«Інформаційна протидія – закінчилася. Мабуть, хтось-десь, вже остаточно переміг і у роботі репортерів немає потреби. Дізнаватися, знімати й фіксувати, що відбувається на передовій, цивільним журналістам заборонили. Вочевидь, інформацію, геть замінять відосіки. З-за/з-під столу», – йдеться в повідомленні.

Моторний зазначив, що репортери, всі понад вісім років, відколи триває війна, робили, насправді, одну лише важливу річ: намагалися донести до небайдужої частини українців, що саме відбувається на фронті.

«Тепер, вочевидь, «з метою якісної реалізації заходів стратегічних комунікацій» – буде реалізовуватись «єдіная стратегія». Тільки панове «стратєгі», не переграйте самі себе. Бо без підтримки суспільства, всі ваші «великі стратегії», не варті паперу, на якому написані», – додав журналіст.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці.

