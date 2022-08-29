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Новий законопроєкт «Про медіа»: 34 народні депутати виступили із заявою

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий законопроєкт «Про медіа»: 34 народні депутати виступили із заявою
Профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити законопроєкт «Про медіа» у першому читанні
фото з відкритих джерел

Депутати закликають профільний комітет повернутися до розгляду законопроєкту «Про медіа»

34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом зняти з найближчого пленарного засідання розгляд законопроєкту «Про медіа», щоб гуманітарний комітет ще раз його розглянув й усунув «усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією». Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович.

«Зробити це можна дуже швидко, було б бажання погоджувальної ради і комітету. Ми подали всі необхідні зміни до тексту. Звичайно, цю позицію поділяє значно більше, ніж 34 депутати, підписи яких вдалося оперативно зібрати на вихідних. Але комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами», – зазначив В’ятрович.

Нардеп нагадав, що в тексті законопроєкту, який виноситься на перше читання, «заховали» такі норми:

  • скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;
  • нівелюється Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;
  • знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення на 10% квоти на українські пісні на радіо;
  • робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.

«Усвідомлюючи важливість європейської інтеграції України і потребу ухвалення євроінтеграційних законів, ми разом з тим вважаємо неприйнятними спроби при ухваленні законопроєкту «Про медіа» зруйнувати вже передбачені чинними законами механізми захисту української мови і національного культурно-інформаційного простору, які не мають прямого стосунку до питань європейської інтеграції», – йдеться у зверненні нардепів до голови парламенту.

«На нашу думку, профільний комітет має повернутися до розгляду законопроєкту «Про медіа» і внести до тексту, що виноситься на перше читання, зміни, які гарантують збереження цих механізмів. Вважаємо за неможливе голосування за проєкт закону «Про медіа» навіть у першому читанні до внесення цих змін. Закликаємо до врахування зазначених пропозицій не виносити законопроєкт «Про медіа» на пленарне засідання Верховної Ради України», – зазначили депутати.

Новий законопроєкт «Про медіа»: 34 народні депутати виступили із заявою фото 1
Новий законопроєкт «Про медіа»: 34 народні депутати виступили із заявою фото 2

Нагадаємо, законопроєкт № 2693-д «Про медіа» був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Національна спілка журналістів України раніше закликала владу зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа»

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Теги: закон Верховна Рада ЗМІ

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