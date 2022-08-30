Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт «Про медіа»

Ухвалення закону «Про медіа» є однією з вимог для вступу України до ЄС

Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці.

Зокрема, за документ проголосували 179 депутатів від «Слуги народу», 6 – від «Батьківщини», 12 – «Платформа за життя і майбутнє», 7 – Партія «За майбутнє», 12 – «Довіра», 12 – «Відновлення» та 5 позафракційних.

«Європейська Солідарність» та «Голос» не голосували за документ.

Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з розгляду на найближчому пленарному засіданні законопроєкт «Про медіа», щоб гуманітарний комітет ще раз його розглянув й усунув «усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».

Нагадаємо, законопроєкт № 2693-д «Про медіа» був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Національна спілка журналістів України раніше закликала владу зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа».