Новий саркофаг на ЧАЕС введуть в експлуатацію вже цього року - Порошенко

Президент сьогодні відвідав Чорнобильську атомну електростанцію

Введення в експлуатацію нового конфайменту на Чорнобильській атомній електростанції заплановано на грудень 2018 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту на ЧАЕС 26 квітня. «Цього року завершується один з важливих етапів перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. У грудні



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Президент сьогодні відвідав Чорнобильську атомну електростанцію

Введення в експлуатацію нового конфайменту на Чорнобильській атомній електростанції заплановано на грудень 2018 року.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту на ЧАЕС 26 квітня.

«Цього року завершується один з важливих етапів перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. У грудні заплановано введення в експлуатацію нового конфайменту, встановленого раніше», — повідомив Порошенко.

Крім цього, він додав, що цього року планується введення в експлуатацію комплексів переробки твердих та рідких ядерних відходів, а також випробування у новому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відзначають День пам’яті Чорнобильської трагедії.

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Джерело: Громадське