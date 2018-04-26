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    Події в Україні

    Новий саркофаг на ЧАЕС введуть в експлуатацію вже цього року - Порошенко

    Президент сьогодні відвідав Чорнобильську атомну електростанцію
    Введення в експлуатацію нового конфайменту на Чорнобильській атомній електростанції заплановано на грудень 2018 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту на ЧАЕС 26 квітня. «Цього року завершується один з важливих етапів перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. У грудні
    • 26 Квiтня, 14:20
    • Розсилка

    Президент сьогодні відвідав Чорнобильську атомну електростанцію

    Введення в експлуатацію нового конфайменту на Чорнобильській атомній електростанції заплановано на грудень 2018 року.

    Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту на ЧАЕС 26 квітня.

    «Цього року завершується один з важливих етапів перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. У грудні заплановано введення в експлуатацію нового конфайменту, встановленого раніше», — повідомив Порошенко.

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    Крім цього, він додав, що цього року планується введення в експлуатацію комплексів переробки твердих та рідких ядерних відходів, а також випробування у новому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відзначають День пам’яті Чорнобильської трагедії.

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    Джерело: Громадське

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    Петро Порошенко екологія ЧАЕС укриття
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