Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 24 серпня

Рашисти атакували ракетами Запоріжжя

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запоріжжя

Опівночі ворог наніс атаки по Запоріжжю. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району та неподалік Комунарського району. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними жертв немає.

Дніпропетровщина

Росіяни обстріляли три райони. У Дніпровський прилетіли дві ракети. Сталася пожежа. Загасили. Інформація про постраждалих уточнюється. Нікопольський обстріляли чотири рази за ніч. У Марганці постраждали двоє людей. Зруйновано кілька будинків, ще більше 10 пошкоджено. У Нікополі є руйнування житла. Без постраждалих.

У Криворізькому районі обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Без жертв. Харківщина: вчора вдень та пізно ввечері – обстріли Харкова. Більшість влучань у Шевченківському районі Харкова, але також були «прильоти» в Новобаварський районі. Зокрема у Шевченківському районі внаслідок обстрілу сталося загоряння 3-х поверхової будівлі: пожежу гасили близько 100 рятувальників.

Область: обстріли вдень та вночі Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждали п'ять цивільних людей.

Луганщина

На фронті ніч була неспокійною і сьогодні. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів застосовувались міномети. Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Слов'янську, артобстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки. За добу – один загиблий, двоє поранених. Обстрілян Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, с.Карлівка, смт Північне, смт Неліпівка. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, ЛЕП, адмінбудівля педколеджу. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина

Вчора ввечері та протягом ночі – артобстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ.

Сьогодні вночі – обстріли смт Березнегувате. Виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано два двоповерхових житлових будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зранку – обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що через обстріл виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацію постраждало дев'ять осіб, з них дві – дитини. Працюють служби по ліквідації наслідків ракетного удару.

Херсонщина

Жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію. Зокрема, у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з'явились листівки з привітанням від «Народного спротиву України». А у Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України. Тиск на жителів області з кожним днем стає більшим. Наразі Головне управління розвідки оприлюднило методичку для агітаторів на тимчасово окупованих територіях, які мають переконати місцевих жителів, що військові РФ – не вбивці і не мародери.

На своїх Telegram-каналах та в ефірі пропагандистських телеканалів окупанти повідомляють про відкриття Центру допомоги безробітнім, який буде працювати на базі центру зайнятості. Також повідомляється, що у школах буде дозволено вивчення української мови, як окремого предмета, проте навчання відбуватиметься виключно російською.

Триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.