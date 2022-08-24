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ЗСУ ліквідували ще 150 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували ще 150 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Українські захисники ліквідували вже 1924 танки
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 700 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45700 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1924 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4243 (+5) од;
  • артилерійських систем – 1036 (+3) од;
  • РСЗВ – 266 (+0) од;
  • засоби ППО – 147 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 199 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 24 серпня
Втрати окупантів станом на ранок 24 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: окупанти ЗСУ війна в Україні

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