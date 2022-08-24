Ворог «привітав» Луганщину з Днем Незалежності 35 обстрілами

Шість спроб наступу на Луганщину виявились невдалими для окупантів

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Луганщини. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами «привітали» росіяни із Днем Незалежності, але півроку стоять на місці. Луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Втім, на фронті ніч була неспокійною і сьогодні. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря.

«13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів застосовувались міномети», – зазначає Гайдай.

Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.