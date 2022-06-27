Обстріл Кременчука: стала відома кількість загиблих

Дев’ять людей у важкому стані

На цю хвилину відомо про 20 поранених внаслідок обстрілу Кременчука Полтавської області. Дев’ять з них у важкому стані. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко.

«Вже підтверджено, що двоє людей загинули. Рятувальна операція триває», – написав він.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі

Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.