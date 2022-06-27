Атака на Кременчук: з'явилися деталі обстрілу (відео)

Російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці

Сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці. «У Кременчуці влучання в цивільний об'єкт. На жаль, є постраждалі. Більше деталей згодом», – написав він.

Також повідомляється про те, що ракета влучила в місцевий торгівельний центр, який розташований неподалік вокзалу. Зазвичай у цьому місці доволі людно.

Як повідомлялося, близько 16 години у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.