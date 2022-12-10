Офіс президента: Україна очікує від Червоного Хреста більш дієвих кроків зі звільнення полонених

Керівник Офісу президента звернув увагу на пасивність МКЧХ щодо забезпечення прав полонених українців

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста та президентом МКЧХ Мір’яною Сполярич-Еггер, йдеться на сайті ОП.

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Єрмак наголосив, що російський агресор продовжує чинити геноцид проти українців, завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, позбавляючи мільйони людей електроенергії, водо- та газопостачання у зимовий період.

Він також поінформував Мір'яну Сполярич-Еггер про формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським на саміті G20, яка, зокрема, передбачає обмін полоненими у форматі «всіх на всіх».

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Єрмак звернув увагу на пасивність, яку представники Міжнародного комітету Червоного Хреста демонструють щодо забезпечення прав полонених українців.

«Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо звільнення полонених українців», – наголосив керівник ОП.

Присутня на зустрічі дружина командира «Азову» Дениса Прокопенка Катерина, повідомила про те, що представники МКЧХ не приїжджають до українських полонених, які утримуються в незадовільних умовах. Вона закликала Червоний Хрест долучитися до встановлення місця перебування бранців, а також з'ясувати потреби українців у медичному забезпеченні.

Звільнена з російського полону військовий медик Мар'яна Мамонова зазначила, що жінкам у полоні особливо складно, адже вони не мають елементарних засобів гігієни.

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Очільниця МКЧХ Мір’яна Сполярич-Еггер пообіцяла обговорити з представниками організації можливі шляхи покращення умов утримання військовополонених та запобігання катуванню.

Нагадаємо, 8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених.

Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових у яких саме місцях утримання вони відвідували.

Згодом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні нічого не відомо про візит Червоного Хреста до українських полонених. За словами омбудсмена, наразі він намагається самотужки верифікувати інформацію, оприлюднену МКЧХ.