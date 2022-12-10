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Україні нічого не відомо про візит Червоного Хреста до українських полонених – омбудсмен

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Україні нічого не відомо про візит Червоного Хреста до українських полонених – омбудсмен
Фото з відкритих джерел

МКЧХ не надав Україні інформацію про свій візит до українських полонених

Попри постійні контакти української сторони з представниками організації, наразі невідомо, яких полонених росіянами українців відвідав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це в інтерв’ю розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, наразі він намагається самотужки верифікувати інформацію, оприлюднену МКЧХ.

«Нічого не відомо... Особисто мені вони не повідомляли. При тому, що я з ними спілкуюся кожного тижня. … Перша інформація, що їх російська сторона допустила до українських військовополонених. І друге – що вони налагодили співпрацю, що тепер можна буде отримати листи від українських військовополонених. Поки у мене як у омбудсмена, який з ними спілкується кожного дня, немає підтвердження ні першої інформації, ні другої», – наголосив він.

Лубінець також зауважив, що робота МКЧХ викликає багато запитань. І, на його переконання, організація має «змінитися або зникнути».

«Російська сторона їх не допускає до українських військовополонених, і вони з цим нічого не хочуть робити, на мій погляд, вони публічно це не засуджують. Вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує Женевської конвенції. Отже, мандат не виконується. Тут або ви міняєте свою роботу, свої підходи, або ви зникаєте», – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, 8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених.

Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових у яких саме місцях утримання вони відвідували.

Нагадаємо, раніше омбудсмен повідомив, скільки полонених росіяни утримують в Оленівці.

Крім того, Україна ініціює міжнародну місію для моніторингу умов полонених українців.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених

 

Теги: війна полон червоний хрест росія

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