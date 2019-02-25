Охоронна фірма «Дельта-Донбас» спростовує звинувачення у стеженні за журналістами програми «Схеми»



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Дії охоронців були відкритими і направленими на попередження можливої загрози життю і здоров'ю

В охоронній фірмі заявили, що сприятимуть поліції під час розслідування інциденту

В охоронній фірмі «Дельта-Донбас» відкидають звинувачення у стеженні за знімальною групою програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше один з авторів програми «Схеми..» заявив, що стеження – це не лише перешкоджання професійній діяльності журналістів, але й втручання в особисте життя приватної особи і збір інформації у незаконний спосіб.

«Компанія «Дельта-Донбас» заперечує будь-які звинувачення у веденні стеження. Дії охоронців були відкритими і направленими на попередження можливої загрози життю і здоров'ю з боку невідомих осіб, які систематично ведуть приховане спостереження. У діях невідомих вбачається втручання в особисте життя приватної особи і збір інформації у незаконний спосіб», - йдеться в офіційній заяві охоронної фірми у відповідь на звернення телеканалу «Україна», оприлюднене минулого тижня у підсумковому випуску новин.

Також у «Дельта-Донбас» заявили, що невідомі особи більше 200 разів за останні кілька місяців вели спостереження і приховану зйомку за об'єктами, що охороняються - офісом компанії SCM і приватним житлом акціонера компанії, при цьому ніяк не ідентифікуючи себе, як представників ЗМІ.

Водночас в охоронній фірмі заявили, що в разі необхідності нададуть сприяння правоохоронним органам в розслідуванні інциденту.

«Ми з повагою ставимося до журналістів, які професійно і відкрито виконують свої обов'язки, надаємо їм підтримку. Щодо «шпигунських заходів», що, як тепер відомо, були організовані окремими представниками ЗМІ – компанія «Дельта Донбас» готова надати всю необхідну інформацію і матеріали в правоохоронні органи, щоб поліція зробила висновки, хто саме порушує чинне законодавство», - йдеться в повідомленні.

Раніше програма «Схеми» оприлюднила інформацію, де стверджується, що представники охорони Ріната Ахметова нібито стежать за журналістом Михайлом Ткачем та знімальною групою програми, що здійснюють приховане спостереження за офісом і житлом бізнесмена.