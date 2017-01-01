У Сумах охоронці нічного клубу жорстоко побили відвідувачів

Один з хлопців отримав струс і забій мозку, у нього зламаний ніс, верхня щелепа, немає двох зубів

У Сумах охоронці нічного клубу Luna жорстоко побили двох відвідувачів. Сестра одного з потерпілих Анастасія розповіла «Тсн», що інцидент стався близько 4-ї ранку вночі проти суботи, 23 грудня. Її брат, 22-річний Павло, разом із компанією друзів зайшов до нічного клубу близько першої години ночі. За кілька годин вони зібралися йти, але



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Фото: Тсн Постраждалий внаслідок бійки

Один з хлопців отримав струс і забій мозку, у нього зламаний ніс, верхня щелепа, немає двох зубів

У Сумах охоронці нічного клубу Luna жорстоко побили двох відвідувачів. Сестра одного з потерпілих Анастасія розповіла «Тсн», що інцидент стався близько 4-ї ранку вночі проти суботи, 23 грудня.

Її брат, 22-річний Павло, разом із компанією друзів зайшов до нічного клубу близько першої години ночі. За кілька годин вони зібралися йти, але на виході, біля гардеробу, побачили, як охоронці б'ють чоловіка.

«Коли брат діставав номерок (у гардероб, щоб забрати куртку, - ред.), у нього впала сумочка-банан. Він нахилився, і його затягнули у бійку, одразу вдарили в обличчя, він впав і його почали бити. Вони зупинилися лише тому, що хтось викликав поліцію», - розповіла Анастасія.

Після нападу Павло, не чекаючи на правоохоронців, звернувся до лікарні, де його обстежили, зокрема зробили комп'ютерну томографію і МРТ. З'ясувалося, що хлопець отримав струс і забій мозку, у нього зламаний ніс, верхня щелепа, немає двох зубів. Зараз він перебуває на стаціонарі у лікарні, пізніше його мають перевести до неврологічного відділення.

За словами Анастасії, вони одразу звернулися до поліції.

«Як кажуть місцеві жителі, нічний заклад Lunа давно відомий у Сумах саме тим, що тамтешні охоронці постійно влаштовують побиття відвідувачів. Кожні вихідні до відділення нейрохірургії обласної лікарні потрапляють один або декілька постраждалих», - пише видання.

«Я не знаю, чого мого брата туди потягнуло. Там охоронці самі часто провокують людей, так ніби нацьковують одне на одного. Для них якоїсь причини для побиття і не треба», - каже Анастасія.

Нагадаємо, у грудні на сесії Івано-Франківської обласної ради між поліцією і спортсменами, які прийшли на сесію протестувати проти будівництва, почалася штовханина і бійка.