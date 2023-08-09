Окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя: є загиблі
Внаслідок атаки є двоє загиблих та поранені
Російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
«На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені», – йдеться в повідомленні.
Додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події.
До слова, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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