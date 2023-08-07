Окупанти влучили в житловий будинок у Покровську: є жертви (відео)
Триває порятунок людей
Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви», – йдеться в повідомленні.
На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.
«Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні», – додав глава держави.
Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Коментарі — 0