Окупанти влучили в житловий будинок у Покровську: є жертви (відео)

Триває порятунок людей

Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви», – йдеться в повідомленні.

На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

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«Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.