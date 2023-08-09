ЗСУ масовано атакували пункти управління ворога – Генштаб

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення

Триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

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Сіверський та Слобожанський напрямки

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Львового, Комишан Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Новотягинка, Антонівка та Велетенське Херсонської області, місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по зенітно-ракетному комплексу та ще один – по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт противника.