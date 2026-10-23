Окупанти масовано атакували Суми дронами: є постраждалі та руйнування

Ворожі безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі одразу в трьох частинах міста

У ніч проти 23 жовтня 2026 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлового сектору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За інформацією очільника ОВА, російські війська застосували для атаки ударні безпілотники. Частина ворожих дронів досягла своїх цілей, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні об'єкти в різних районах обласного центру.

«Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку ударними БпЛА на Суми. На жаль, частина ворожих безпілотників досягла цілей. Під прицільними ударами росіян – об’єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району», – повідомив Григоров.

Зокрема, наслідки російського обстрілу зафіксували в Ковпаківському районі Сум. Там пошкоджень зазнав житловий сектор. Водночас об'єкти цивільної інфраструктури опинилися під ударами одразу в трьох різних частинах міста.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей. Наразі інформацію про стан потерпілих уточнюють. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Інформація про масштаби пошкоджень та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ж ночі, 23 жовтня, російські війська атакували безпілотниками Полтаву. Про наслідки удару повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його інформацією, російський безпілотник атакував об'єкт залізничної інфраструктури в обласному центрі.