Окупанти можуть готуватися до відновлення наступу на одному напрямку: аналіз ISW

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова

Російські війська посилили авіаудари та наземні атаки поблизу Кам’янського Запорізької області, потенційно готуючись до відновлення наступальних дій на цьому напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 22 червня українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова. 21 червня український військовий оглядач заявив, що на харківському напрямку російські війська наступають невеликими групами піхоти за підтримки безпілотників, артилерії та авіації та економно використовують бронетехніку.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Сватового під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 22 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що російські війська просунулися на захід вздовж бурелому на північний захід від Нововодяного.

22 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Водночас російські сили нещодавно просунулися в межах сходу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах мікрорайону Канал.

Станом на 22 червня російські війська захопили Шуми на Торецькому напрямку. Російські блогери стверджували 22 червня, що російські війська просунулися в поля на північний схід від Шум, увійшли в Дружбу і досягли околиць Північного.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що росіяни нещодавно захопили бурелом на північний схід від Новоолександрівки.

22 червня російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька. Окупанти атакували на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Зазначається, що російські війська посилили авіаудари та наземні атаки поблизу Кам’янського (на захід від Оріхова Запорізької області), потенційно готуючись до відновлення наступальних зусиль на цій ділянці фронту.

ISW не спостерігав активних російських наземних операцій або потужних авіаударів у районі на захід від Оріхова за останній місяць. Інтенсивне використання російських плануючих бомб і відновлення наземних атак свідчить про те, що російські війська можуть мати намір відновити наступальні операції в цьому районі найближчими днями.

21 і 22 червня тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонщині, зокрема поблизу Кринок і на островах у заплаві річки Дніпро.