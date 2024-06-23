Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2024 року

На Покровському напрямку pберігається висока інтенсивність бойових дій

За добу російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

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Новини війни в Україні

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Нагадаємо, триває 851-й день повномасштабної війни в України.