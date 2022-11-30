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Обстріл газорозподільного пункту у Запорізькій області: деталі та фото

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Обстріл газорозподільного пункту у Запорізькій області: деталі та фото
фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Ракета влучила в газорозподільний пункт, через що 90 абонентів залишилися без газу

Сьогодні вночі ракетами С-300 завдано удару по газорозподільному  пункту Запорізького району. Голова Офісу президента Кирило Тимошенко показав фото наслідків та розповів деталі. 

Наразі 90 абонентів залишилися без газу. Жертв немає. Працюють підрозділи ДСНС.

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фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Голова місцевої ОВА Олександр Старух раніше повідомляв, що внаслідок пошкодження газорозподільчого пункту виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що рашисти проводять повномасштабну мобілізацію чоловіків на окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав нову ціль рашистів.

Теги: ракета Запоріжжя

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