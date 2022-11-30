Рашисти завдали ракетного удару по Запорізькій області (відео)

Без газу залишились три вулиці

Російські терористи вночі знову атакували Запорізьку область. Внаслідок влучання в одному із районів виникла пожежа. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що рашисти проводять повномасштабну мобілізацію чоловіків на окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав нову ціль рашистів.

До слова, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.