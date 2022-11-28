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На окупованому Запоріжжі рашисти зганяють чоловіків в армію РФ – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На окупованому Запоріжжі рашисти зганяють чоловіків в армію РФ – Федоров
фото з відкритих джерел

Федоров: «Ворог збирається використовувати наших чоловіків в якості гарматного м’яса»

Росіяни проводять повномасштабну мобілізацію чоловіків на окупованій території Запорізької області. Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Вже протягом 2-х днів на блок-пості у Василівці російські військові не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби», – йдеться у заяві.

За словами Федорова, окупанти призначили «наглядача» над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області. Завдання росіян – завербувати ув’язнених до військових угрупувань РФ.

«Зрозуміло, що ворог збирається використовувати наших чоловіків в якості гарматного м’яса на першій лінії фронту», – додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів.

Триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. 

Теги: військові ворог Запоріжжя квиток окупанти рашисти мобілізація Іван Федоров

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