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Окупанти обстріляли з «Торнадо» школу та житлові будинки у Костянтинівці (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли з «Торнадо» школу та житлові будинки у Костянтинівці (фото)
Павло Кириленко / Facebook

В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок відбулися два масовані артобстріли та авіаракетний удар

Вчора ввечері російські загарбники обстріляли з Торнадо Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджено школу, чотири багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Кириленко.

На Донецькому напрямку інтенсивний вогонь ворог вів в Очеретинській громаді: пошкоджено щонайменше п'ять будинків у Нетайловому та Тоненькому, зранку відбулись авіаракетні удари по Ласточкиному та Орлівці і артобстріли по Красногорівці та Кам'янці. Вночі росіяни обстріляли з артилерії Карлівку Новогродівської громади, пошкодили інфраструктурний об'єкт.

В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок відбулися два масовані артобстріли та авіаракетний удар – влучання у житлові квартали. У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Побєда і Костянтинівка.

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На Горлівському напрямку троє людей поранено і три будинки пошкоджено в Торецькій громаді. У Соледарській громаді зруйновано будинок у Міньківці, під обстрілами Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Никифорівка, Федорівка, Васюківка і Роздолівка. Гучно було у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку пошкоджено п'ять будинків у Переїзному Званівської громади, зафіксовано вісім обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще сімьох. 

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Теги: Донеччина війна росія окупанти

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