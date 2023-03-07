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Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Українські захисники тримають оборону Бахмута
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 березня

Триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом минулої доби противник завдав 50 авіаційних та п’ять ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів ворог використав 11 БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з яких - збито.

Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотних літальних апаратів «Шахед-136», за минулу добу наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще вісім дронів різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

Злочини окупантів

Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. В окремих населених пунктах з 1 січня люди, які не мають паспорта громадянина РФ, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Щоб убезпечити свої військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Водночас керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.

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Теги: війна окупанти росія ЗСУ Бахмут

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