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    Події в Україні

    Окупанти дев'ять разів за ніч обстріляли прикордоння Чернігівської області

    Рашисти обстрілюють прикордоння України - Окупанти дев'ять разів за ніч обстріляли прикордоння Чернігівської області
    Рашисти обстрілюють прикордоння України
    фото з відкритих джерел

    Втрат серед особового складу ЗСУ та техніки немає

    Вночі 22 травня окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з території Росії. Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Північ».

    «Близько 23:40-23:50 спостерігачами зафіксовано 6 «приходів» з території Російської Федерації в напрямку населеного пункту Грем‘яч… Вже близько опівночі зафіксували ще 3 «приходи» в район населеного пункту Нововасилівка», йдеться в повідомленні.

    Обстріл вівся, попередньо, з міномету 120-го калібру.

    Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація ще не надходила.

    Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли кордон Сумської області некерованими авіаційними ракетами. Прикордонники зафіксували на околиці одного з сіл Шосткинського району п'ять розривів.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти дев'ять разів за ніч обстріляли прикордоння Чернігівської області