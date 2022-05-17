Очільник Сумщини розповів, чим завершився бій з окупантами на кордоні

Ворог вже двічі намагався прорвати кордон

Наступ російських окупантів у Сумській області вдалось зупинити. Вдруге спроба ворога прорвати кордон закінчилась невдачею. Про це повідомив голова Сумської обладміністрації Дмитро Живицький під час телемарафону. Він наголосив, що ворог уже другий день поспіль намагається прорвати кордон на Сумщині.

За словами Живицького, наразі ситуація стабільна – ворога вдалось вибити від українського кордону та не допустити прориву.

«Той бій, який був на кордоні з фашистською Росією уже завершився. Це була друга спроба прорвати кордон на Сумщині. Перша була вчора – спроба заходу диверсійно-розслідувальної групи на нашу територію, теж були бої. На жаль, були втрати з нашої сторони. Сьогодні ситуація повторилась. Але сьогодні вони працювали більш потужно», – зазначив Живицький.

Очільник наголосив, що росіяни сьогодні працювали під прикриттям артилерії, зокрема були артилерійські обстріли, обстріли з гранатометів, мінометів, були перестрілки зі стрілецької зброї.

Інформації щодо жертв наразі немає. Українські військові не зазнали втрат.

Однак, Живицький наголосив, що ці бої – це знак того, що Росія веде розвідку боєм і окупанти наразі намагаються прощупати оборонну здатність і проводять спроби прорвати точково кордон.

Раніше повідомлялося, що сьогодні рашисти обстрілювали Сумщину: окупанти намагалися прорвати кордон.

Також рашисти обстріляли з мінометів кордон у Чернігівській області.