Окупанти перетворюють український Крим на концентраційний табір - Порошенко



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П’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» російський суд засудив до відбування покарання в колонії суворого режиму від 12 до 17 років Фото: Крим. Реалії

«За результатами чергового судилища у РФ п'ять кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями», - зазначив Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав країни світу посилити тиск на Росію у зв’язку із оголошенням вироків російським судом п’ятьом фігурантам першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це він написав у соцмережі Facebook.

«Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір. Сьогодні за результатами чергового судилища у РФ п'ять кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації», - зазначив Порошенко.

Він назвав це «ганебним рішенням, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії».

«Відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля. Крим – це Україна!» - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, російський суд у Ростові-на-Дону визнав винними п’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму від 12 до 17 років.