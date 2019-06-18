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    Події в Україні

    Окупанти перетворюють український Крим на концентраційний табір - Порошенко

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    <p>П&rsquo;ятьох фігурантів першої сімферопольської &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo; російський суд засудив до відбування покарання в колонії суворого режиму від 12 до 17 років</p> - Окупанти перетворюють український Крим на концентраційний табір - Порошенко

    П’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» російський суд засудив до відбування покарання в колонії суворого режиму від 12 до 17 років

    Фото: Крим. Реалії

    «За результатами чергового судилища у РФ п'ять кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями», - зазначив Порошенко

    П’ятий президент України Петро Порошенко закликав країни світу посилити тиск на Росію у зв’язку із оголошенням вироків російським судом п’ятьом фігурантам першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Про це він написав у соцмережі Facebook.

    «Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір. Сьогодні за результатами чергового судилища у РФ п'ять кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації», - зазначив Порошенко.

    Він назвав це «ганебним рішенням, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії».

    «Відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля. Крим – це Україна!» - підкреслив Порошенко.

    Нагадаємо, російський суд у Ростові-на-Дону визнав винними п’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму від 12 до 17 років.

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