У Росії фігурантів першої «справи Хізб ут-Тахрір» засудили від 12 до 17 років



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Напередодні фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» виступили з останнім словом у суді й подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року

Суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Російський суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

Напередодні фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» виступили з останнім словом у суді й подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, російський суд оголосить вирок групі кримських татар.

Раніше повідомлялося, що обвинувачення запросило тривалі терміни ув'язнення для фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Зокрема, прокурор вимагав 17 років для Теймура Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова - 13 років, Узеїра Абдуллаєва і Айдера Саледінова - по 12 років, Еміля Джемаденова - 11 років колонії.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинуватили в участі в забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

6 грудня минулого року фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували до СІЗО російського Ростова-на-Дону.