Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі



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Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу немає

Російські окупанти від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 3 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»: неподалік Кримського; біля Луганського; неподалік Новолуганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник також здійснив 3 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: біля Новомихайлівки; поблизу Красногорівки; неподалік Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», – поінформували у штабі.

Нагадаємо, упродовж доби збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.