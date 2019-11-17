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    Події в Україні

    Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

    Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу немає

    Російські окупанти від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, 3 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»: неподалік Кримського; біля Луганського; неподалік Новолуганського.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник також здійснив 3 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: біля Новомихайлівки; поблизу Красногорівки; неподалік Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

    «Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», – поінформували у штабі.

    Нагадаємо, упродовж доби збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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