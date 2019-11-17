Захоплені українські катери виводять із Керчі, – ЗМІ
Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита
Захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в напрямку Чорного моря.
Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита, чергують російські поліцейські і люди в цивільному.
Згідно з міжнародною базі відстеження судів Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх в порт.
Нагадаємо, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.