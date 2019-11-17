Захоплені українські катери виводять із Керчі, – ЗМІ



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Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита

Захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в напрямку Чорного моря.

Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита, чергують російські поліцейські і люди в цивільному.

Згідно з міжнародною базі відстеження судів Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх в порт.

Нагадаємо, Росія відхрестилася від планів повернути Україні військові кораблі.