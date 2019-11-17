На Донбасі активізувалися снайпери бойовиків: один український боєць загинув



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На Донбасі зафіксовано вогневу активність ворожих снайперів

У суботу на Донбасі було зафіксовано 15 ворожих обстрілів

Минулої доби, 16 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили сім обстрілів:

біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано вісім ворожих обстрілів:

неподалік Майорська – з СПГ, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського і Попасної – з РПГ та стрілецької зброї.

поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі у районі Кримського – з мінометів калібрів 82 та 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.