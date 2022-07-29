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Окупанти «віддячили» директору кримського парку за підтримку Путіна

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:11 glavcom.ua
Окупанти «віддячили» директору кримського парку за підтримку Путіна
Під час захоплення Криму Зубков передав в дар рашистам автобус сафарі-парку
фото з відкритих джерел

У Криму «суд» засудив до 2 років та 3 місяців в’язниці бізнесмена, директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова

«Білогорський районний суд» окупованого Криму засудив бізнесмена, директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова до 2 років та 3 місяці позбавлення волі та штрафу 255 тисяч рублів за інцидент, у якому від укусу тигра постраждала дитина.

Як повідомляє пресслужба «суду», із Зубкова також стягнуто компенсацію моральної шкоди на користь дитини в сумі 616 тисяч рублів.

«Суд» встановив, що підсудний як директор парку левів «Тайган» «надавав послугу з демонстрації диких хижих тварин відвідувачам із встановленими віджимними бар’єрами до вольєрів на небезпечній відстані, чим створив реальну загрозу життю та здоров’ю відвідувачам парку».

«У вересні 2021 року при відвідуванні парку мешканка Краснодарського краю та її малолітній син перебували біля вольєру з амурськими тиграми, біля якого був віджимний бар’єр, який не відповідає нормам чинного законодавства Російської Федерації, що не забезпечує безпечну відстань, у зв’язку з чим відвідувачі опинилися в безпосередньому місці до вольєра із хижаками. Внаслідок нападу тигра хлопчику 2020 року народження було заподіяно пошкодження лівої руки, що спричинило ампутацію одного з пальців», – сказано в повідомленні.

За підсумками розгляду справи за п. «б» ч.2 ст.238 КК РФ суд призначив покарання у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі та штрафу 255 тисяч рублів, а також позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах різної форми власності

Як уточнили у пресслужбі «прокуратури» Криму, вирок у законну силу не набув чинності.

У лютому 2020 року «Білогорський районний суд» під час засідання у справі укушеної в парку «Тайган» туристки Ольги Соломіної заарештував Зубкова. Зубков оголосив голодування. Тоді його оштрафували на 400 тисяч рублів.

У 2016 році Зубкова окупаційний «суд» в Криму визнав винним у побитті одного зі своїх співробітників і засудили його до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік.

Олег Зубков підтримував анексію Криму, в 2014 році під час захоплення півострова російськими військами він передав в дар представникам «самооборони Криму» автобус сафарі-парку «Тайган».

Зубков повідомляв, що у нього тривалий конфлікт з російською владою захопленого Криму. Олег Зубков стверджував, що протягом п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

За роки окупації Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.

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Теги: окупанти Крим

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